Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский умер в США

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщается в телеграм-каналеБерлинской и Германской епархии РПЦЗ.

"Сегодня на 78 году жизни в Нью-Йорке отошел ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней скончался в возрасте 90 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19. Патриарх заразился коронавирусом 4 ноября и 5 ноября 2020 года был госпитализирован в военно-медицинский центр "Карабурма". Его лечением занимались российские и сербские медики.