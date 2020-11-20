Патриарх Сербский Ириней умер от COVID-19

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic, File

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней скончался в возрасте 90 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сербские СМИ.

Патриарх заразился коронавирусом 4 ноября и 5 ноября был госпитализирован в военно-медицинский центр "Карабурма". Его лечением занимались российские и сербские медики.

Инфекцию выявили еще у ряда священнослужителей в Сербии, скончался митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

В октябре из-за контакта с больным коронавирусом изоляция потребовалась Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ему пришлось отменить традиционную поездку в Троице-Сергиеву лавру.