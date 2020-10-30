РПЦ рекомендует закрыть монастыри в регионах со сложной эпидситуацией

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В РПЦ рекомендовали архиереям в регионах со сложной эпидситуацией закрыть монастыри для посетителей. Соответствующее обращение подписал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), сообщает "Газета.ру".

"В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры", – указано в письме священнослужителя.

РПЦ отдельно отметила необходимость карантина при выявлении коронавируса даже у одного насельника или насельницы.

Ранее сообщалось, что религиозные организации Москвы перевели 30 процентов персонала на дистанционную работу. Городские храмы, несмотря на это, продолжают работу в штатном режиме.

