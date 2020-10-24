Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку

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Религиозные организации перевели 30 процентов персонала на "удаленку". Об этом сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

При этом, по его словам, храмы продолжают работать в штатном режиме. Речь идет лишь о том, чтобы "снизить трафик", добавил чиновник.

"Это единые требования для всех, поэтому религиозные организации это тоже соблюдают, переводят на "удаленку", – сказал Сучков.

Согласно указу Сергея Собянина, работодатели, действующие на территории Москвы, с 5 по 28 октября должны перевести на "удаленку" всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее поддержал возможность посещения священниками больных коронавирусом.