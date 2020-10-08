Патриарх Кирилл назвал COVID-19 "сигналом от Господа" и "последним звонком"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что пандемия коронавируса "многому нас научит". Об этом он сказал в ходе проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского, передает RT.

"Может быть, пандемия, которая действительно захватила весь мир и потребовала от людей налагать на себя очень большие самоограничения, то есть в каком-то смысле жить не по закону похоти, многому нас научит", – отметил патриарх.

Кирилл отметил, что таким образом Господь призывает изменить свою жизнь ради здоровья. Он подчеркнул, что это необходимо, если у человека не хватает силы воли и целеполагания, чтобы жить не по закону похоти.

Сам Бог предоставляет людям возможность многое обдумать и переосмыслить, поскольку из-за пандемии приходится переживать уединение и отказ от достижения целей, отметил патриарх.

По его словам, вероятно, человечество достигло некоторого пика и Господь ставит людей в такую ситуацию, при которой этот пик не стал "точкой невозврата". Таким образом, Бог хочет дать понять, насколько тщетно "то, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли", заявил Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что такие события не происходят без Божественного промысла. Он отметил, что пандемия является сильным или, возможно, даже последним звонком для людей.

Кирилл заявил, что это сигнал от Господа, который призывает человечество иначе мыслить и относиться к каждодневным обязанностям. Также люди благодаря пандемии, по словам патриарха, должны научиться преодолевать суету жизни и больше думать о спасении души.

Ранее Кирилл призвал людей задумываться не только о вселенском конце света, но и о собственной смерти. Он отметил, что для верующего вопрос о своей кончине является насущным. Патриарх порекомендовал людям позаботиться о спасении своей души.