Патриарх Кирилл назвал бредом сообщения о своем богатстве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал бредом сообщения о том, что у него есть шесть миллиардов долларов.
Предстоятель РПЦ рассказал, что о наличии у него такой суммы спросил один из архиереев.
"Я посмотрел на этого владыку и сказал: "Ты не шутишь?" "Да нет"… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил", – цитирует воспоминания патриарха РИА Новости.
"Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает", – подчеркнул он. По мнению главы РПЦ, это направлено на то, чтобы скомпрометировать церковь и люди перестали ей доверять. Он отметил, что божественная правда одних привлекает, а других раздражает или вызывает у них агрессию.
В конце июля в Сети обсуждали, как патриарх Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря в Москве продать Mercedes-Benz S-класса. Некоторые пользователи интернета пристыдили монахиню и потребовали выяснить, откуда у нее такая машина.
Предстоятель русской церкви напомнил о важности не пользоваться автомобилями, которые относят к роскошными. Необходимые для работы транспортные средства он призвал оформлять на обители.
В Сети обсуждают Mercedes настоятельницы столичного монастыря
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