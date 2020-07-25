Патриарх Кирилл благословил настоятельницу московского монастыря на продажу ее Mercedes

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря в Москве игумению Феофанию продать ее Mercedes Benz S-класса, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели, передает Агентство "Москва".

Всем священнослужителям предстоятель русской церкви напомнил о важности не пользоваться автомобилями, которые относят к роскошными. Также он призвал необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители.

В середине некоторые СМИ сообщали о том, что игумения Феофания приобрела на свое имя Mercedes стоимостью 9,5 миллиона рублей.