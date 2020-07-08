В РПЦ осудили изображение Георгия Победоносца на люках

В РПЦ возмутились канализационными люками с изображением Георгия Победоносца
В РПЦ осудили люки с изображением Георгия Победоносца, которые появились на ВДНХ.
В настоящее время изображение городских гербов на канализационных люках является нормальным явлением в европейских городах, передает телеканал Москва 24. Примеры подобных архитектурных решений можно найти в таких странах, как Литва, Польша, Норвегия, и Швеция. Однако в России изображение Георгия Победоносца на канализационных люках столкнулось с резонансом со стороны церкви.
В частности, глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонид Калинин назвал подобное кощунством. Он считает, что изображение святого покровителя Москвы на люках неприемлемо.
"Изображение святого, покровителя нашего города, и канализационный люк – это похоже на кощунство. Надо исправлять такие ошибки, это совершенно неприемлемо", – заявил Калинин.
В свою очередь, заместитель главы "Союза православных хоругвеносцев" Игорь Мирошниченко отметил, что большие деньги за заказ могут привести дизайнеров к потере души.
"Дизайнеров предостеречь, потому что в погоне за хорошим заказом, а тут, конечно, деньги определенные, можно зато потерять душу и отправиться вместе с заказчиками в места неприятные, в ад, короче говоря", – сказал Мирошниченко.
Ранее в РПЦ отреагировали на стремление турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть. Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов отметил, что Айя-София является неотъемлемой частью православной истории и культуры. Он считает, что превращение ее в мечеть нарушит сложившийся в мире многолетний баланс межрелигиозных отношений.
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