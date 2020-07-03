В РПЦ осудили желание Турции превратить Святую Софию в мечеть

04:53
Фото: TASS/EPA/SEDAT SUNA
Cобор Святой Софии в Стамбуле является неотъемлемой частью православной истории и культуры. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов.
Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Эрдоган проявит мудрость, поскольку превращение собора-музея в мечеть может нарушить сложившийся в мире многолетний баланс межрелигиозных отношений.
"В данном же случае речь идет о памятнике уникального, поистине общемирового значения, и это не просто культурный и исторический объект, а и сакральное место для миллионов", – сказал Балашов РИА Новости.
Он напомнил, что на протяжении тысячелетия Святая София ("Великая Христова церковь") была главным собором Восточного христианства и фактически символом Византийской империи и православия в целом.
По мнению протоиерея, духовными наследниками "грандиозной христианской империи" являются народы Руси, которые приняли веру после того, как послы князя Владимира (Красное Солнышко) побывали в Святой Софии.
Высший административный суд Турции ранее рассмотрел вопрос об изменении статуса собора, который сейчас имеет статус музея, и превращении его в мечеть. Для этого достаточно указа президента.
Отмечалось, что решение будет оглашено в течение 15 дней. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
В МИД РФ отметили, что ожидают взвешенное решение, учитывая высокую чувствительность данного вопроса для верующих и практику правового регулирования управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор возводился в 532–537 годах. В 1453 году после захвата города османами был обращен в мечеть. В 1935 году Ататюрк присвоил храму статус музея, а в 1985 году он был включен в состав ЮНЕСКО.
Более тысячи лет Софийский собор оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота храма в Стамбуле – 55,6 метра, диаметр купола – 31 метр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: