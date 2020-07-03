В РПЦ осудили желание Турции превратить Святую Софию в мечеть

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Cобор Святой Софии в Стамбуле является неотъемлемой частью православной истории и культуры. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов.

Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Эрдоган проявит мудрость, поскольку превращение собора-музея в мечеть может нарушить сложившийся в мире многолетний баланс межрелигиозных отношений.

"В данном же случае речь идет о памятнике уникального, поистине общемирового значения, и это не просто культурный и исторический объект, а и сакральное место для миллионов", – сказал Балашов РИА Новости.

Он напомнил, что на протяжении тысячелетия Святая София ("Великая Христова церковь") была главным собором Восточного христианства и фактически символом Византийской империи и православия в целом.

По мнению протоиерея, духовными наследниками "грандиозной христианской империи" являются народы Руси, которые приняли веру после того, как послы князя Владимира (Красное Солнышко) побывали в Святой Софии.

Высший административный суд Турции ранее рассмотрел вопрос об изменении статуса собора, который сейчас имеет статус музея, и превращении его в мечеть. Для этого достаточно указа президента.

Отмечалось, что решение будет оглашено в течение 15 дней. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

В МИД РФ отметили, что ожидают взвешенное решение, учитывая высокую чувствительность данного вопроса для верующих и практику правового регулирования управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Собор возводился в 532–537 годах. В 1453 году после захвата города османами был обращен в мечеть. В 1935 году Ататюрк присвоил храму статус музея, а в 1985 году он был включен в состав ЮНЕСКО.

Более тысячи лет Софийский собор оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота храма в Стамбуле – 55,6 метра, диаметр купола – 31 метр.