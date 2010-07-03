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03:45

Эрдоган предложил сделать собор Святой Софии мечетью

за рубежом культура

03:45

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Фото: Интерпресс/ТАСС/Александр Евстафьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении изменить статус собора Святой Софии. По его словам, это необходимо для того, чтобы храм могли посещать бесплатно.

"Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", – заявил политик телеканалу TGRT.

Он указал, что статус Софийского собора может быть изменен после муниципальных выборов 31 марта. В настоящее время вход в музей обходится в 10 долларов.

Собор Святой Софии – возводился в 532–537 годах. В 1453 году после захвата города османами собор был обращен в мечеть. В 1935 году храм приобрел статус музея, а в 1985 году был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Более тысячи лет Софийский собор оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота храма в Стамбуле – 55,6 метра, диаметр купола – 31 метр.

за рубежом культура

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