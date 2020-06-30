Московские синагоги возобновили общественные молитвы

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В московских синагогах возобновили общественные молитвы трижды в день. Как сообщили Агентству "Москва" в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), у верующих появилась возможность вновь встретить шабат вместе с общиной.
Отмечается, что при входе у посетителей измеряют температуру. Перед молельными залами также расположены санитайзеры для рук. При этом в самом зале мебель расставлена специальным образом, чтобы соблюсти социальную дистанцию между молящимися.
Президента ФЕОР, раввин Александр Борода указал, что ослабление ограничений подразумевает увеличение личной ответственности. В этой связи он подчеркнул, что если у прихожан есть сомнения касательно их самочувствия, то им следует беречь здоровье окружающих и оставаться дома.
Синагоги Москвы были закрыты больше трех месяцев. Регулярные молитвы постепенно были восстановлены на прошедшей неделе. В ФЕОР добавили, что в каждом регионе будет приниматься индивидуальное решение по открытию синагог, учитывая конкретные обстоятельства.
Ранее сообщалось, что главный раввин России Берл Лазар переболел коронавирусом. Он был госпитализирован, однако его состояние не вызывало опасений.
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