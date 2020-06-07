Главный раввин России заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений", – уточнили в пресс-службе.

За последние сутки в России подтверждено 8 984 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. В 3 458 из них клинических проявлений не было.

На Москву приходится 1 956 свежих случаев, на Подмосковье – 754, на Санкт-Петербург – 340. Всего в стране зафиксировано 467 673 случая инфекции в 85 регионах – на 2 процента больше, чем днем ранее.