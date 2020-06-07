В России подтверждено 8 984 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтверждено 8 984 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб.

В 3 458 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 467 673 случая инфекции в 85 регионах – на 2 процента больше, чем днем ранее.

На Москву приходится 1 956 свежих случаев, на Подмосковье – 754, на Санкт-Петербург – 340. 317 выявлено в Нижегородской область, 240 – в Свердловской, 201 – в Ростовской, 179 – в Иркутской, 165 – в Красноярском крае, 139 – в Воронежской области, 128 – в Ивановской.

122 зафиксировано в Архангельской области, 119 – в Волгоградской, 118 – в Республике Тыва, по 115 – в Тульской и Челябинской областях, а также Дагестане и ХМАО, 110 – в Орловской области, 105 – в Новосибирской.

За последние сутки умерли 134 человек, в том числе 55 в Москве и 10 в Московской области. За весь период скончались 5 859 человек.

Выписано за сутки 5 343 пациента, среди которых 2 283 в столице и 538 в Подмосковье. Общее число выписанных – 226 731.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.