В России подтверждено 8 984 новых случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России подтверждено 8 984 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, сообщает Оперативный штаб.
В 3 458 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 467 673 случая инфекции в 85 регионах – на 2 процента больше, чем днем ранее.
На Москву приходится 1 956 свежих случаев, на Подмосковье – 754, на Санкт-Петербург – 340. 317 выявлено в Нижегородской область, 240 – в Свердловской, 201 – в Ростовской, 179 – в Иркутской, 165 – в Красноярском крае, 139 – в Воронежской области, 128 – в Ивановской.
122 зафиксировано в Архангельской области, 119 – в Волгоградской, 118 – в Республике Тыва, по 115 – в Тульской и Челябинской областях, а также Дагестане и ХМАО, 110 – в Орловской области, 105 – в Новосибирской.
За последние сутки умерли 134 человек, в том числе 55 в Москве и 10 в Московской области. За весь период скончались 5 859 человек.
Выписано за сутки 5 343 пациента, среди которых 2 283 в столице и 538 в Подмосковье. Общее число выписанных – 226 731.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.
Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.
Вакцинацию от гриппа в России планируется начать в августе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: