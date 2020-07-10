РПЦ сожалеет о решении сделать собор Святой Софии мечетью

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В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла по поводу превращения собора Святой Софии в мечеть не были услышаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Он напомнил, что патриарх Кирилл говорил о долге цивилизованного государства по поддержке равновесия в обществе и сглаживании противоречия.

"Очень жаль, что эти слова не были услышаны", – отметил Легойда.

Он добавил, что непродуманные и сугубо политические решения недопустимы в вопросах межрелигиозного мира и согласия. Легойда подчеркнул, что они являются тонкими и глубинными.

Ранее Госсовет Турции одобрил решение о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом было аннулировано решение от 1934 года, согласно которому Айя-София имела статус музея.

В РПЦ и до этого высказывались на тему превращения собора Святой Софии в музей. В частности, замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов заявил, что Айя-София является неотъемлемой частью православной истории и культуры. Он высказал надежду, что превращение ее в мечеть может нарушить многолетний баланс межрелигиозных отношений.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что обвинения в связи с изменением статуса собора Святой Софии являются нападками на суверенитет страны.