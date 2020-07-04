Эрдоган ответил на обвинения из-за ситуации с собором Святой Софии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на выступлении в Стамбуле, что обвинения в связи с возможностью превращения собора Святой Софии в мечеть являются нападками на суверенитет страны.

Он подчеркнул, что Анкара не вмешивается в дела молельных учреждений в других странах, таким же образом, ни у кого нет права вмешиваться в вопросы, связанные с Айя Софией, передает РИА Новости.

Высший административный суд Турции ранее рассмотрел вопрос об изменении статуса собора, который сейчас имеет статус музея, и превращении его в мечеть. Для этого достаточно указа президента.

Отмечалось, что решение будет оглашено в течение 15 дней. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

Актуальные новости мира за 3 июля: Собор Святой Софии в Стамбуле может стать мечетью

В МИД РФ отметили, что ожидают взвешенное решение, учитывая высокую чувствительность данного вопроса для верующих и практику правового регулирования управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов выразил надежду, что Эрдоган "проявит мудрость", поскольку инициатива нарушить баланс межрелигиозных отношений.

Собор возводился в 532–537 годах. В 1453 году после захвата города османами был обращен в мечеть. В 1935 году Ататюрк присвоил храму статус музея, а в 1985 году он был включен в состав ЮНЕСКО.

Более тысячи лет Софийский собор оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота храма в Стамбуле – 55,6 метра, диаметр купола – 31 метр.