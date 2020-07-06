В Кремле призвали Турцию учесть культурное значение собора Святой Софии

Фото: ТАСС/STR

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на адекватную оценку статуса собора Святой Софии в Турции как объекта всемирного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, мы надеемся на то, что, конечно, статус аль-Софьи как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание", – заявил представитель администрации президента.

По словам Пескова, собор представляет не только туристическую ценность, но и обладает "глубоким сакральным духовным" значением.

Ранее сообщалось, что власти Турции рассматривают предложение переделать собор Святой Софии в мечеть. По словам президента страны Тайипа Эрдогана, решение по статусу религиозного объекта должен принять местный Госсовет.

В РПЦ данную инициативу осудили. Как заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Николай Балашов, действия турецких властей могут повлиять на межрелигиозный баланс в мире.

