Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Госсовет Турции одобрил переоборудование собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает РИА Новости.
Высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года, согласно которому религиозное сооружение было превращено в музей.
В начале июля Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковала турецкие власти за стремление превратить собор в мечеть. Сооружение назвали неотъемлемой частью православной культуры и истории.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не вмешивается в дела религиозных учреждений в других странах мира и рассчитывает на аналогичное отношение.
Для окончательного решения судьбы собора Святой Софии теперь требуется только президентский указ.
Актуальные новости мира за 3 июля: собор Святой Софии в Стамбуле может стать мечетью
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