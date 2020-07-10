Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть

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Госсовет Турции одобрил переоборудование собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает РИА Новости.

Высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года, согласно которому религиозное сооружение было превращено в музей.

В начале июля Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковала турецкие власти за стремление превратить собор в мечеть. Сооружение назвали неотъемлемой частью православной культуры и истории.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не вмешивается в дела религиозных учреждений в других странах мира и рассчитывает на аналогичное отношение.

Для окончательного решения судьбы собора Святой Софии теперь требуется только президентский указ.

