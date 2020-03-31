Следователи опросили протоиерея Смирнова после слов о "бесплатных проститутках"

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Протоиерей Димитрий Смирнов дал разъяснения следователям в рамках проверки его высказывания, в котором священнослужитель сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками", сообщает "Газета.ру".

"Да, ко мне обращались по этому поводу", – рассказал Смирнов, отметив, что не опасается возбуждения уголовного дела, поскольку не считает свое сравнение оскорбительным.

"Это была частная беседа, которая никого не касалась. Меня студенты позвали в свое молодежное кафе и спросили об этом – я им на пальцах объяснил. В несколько других формулировках я объяснил это правоохранительным органам", – пояснил протоиерей.

Он полагает, что "никого не оскорблял", а все обвинения он назвал "клеветой и извращением той ситуации, которую создали журналисты".

Сейчас следователи проводят проверку по статье "Возбуждение ненависти и вражды" в отношении Димитрия Смирнова.

Ранее Смирнов назвал "проститутками" тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху".

Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, заключил он.