Шнуров посвятил новое стихотворение протоиерею Смирнову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Шнуров опубликовал стихотворение после высказывания председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова о воспитании девочек, сообщает RT.

В сатирической манере музыкант интерпретировал слова священнослужителя, которого назвал "попом-замполитом".

"Пусть готовятся уже // К родам и до гроба. // Бабы будут замужем, // Ни к чему учеба!" – написал Шнуров. Он развил мысль Смирнова, пошутив, что женщины "молоко пускай дают".

Ранее протоиерей рассказал историю одной своей прихожанки, которая не стала отправлять дочь в школу. Вместо этого ребенок помогал родителям, сидя дома с младенцем. Смирнов счел это решение правильным.

Комментируя слова Смирнова, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что СМИ исказили слова протоиерея.