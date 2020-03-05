Шнуров посвятил новое стихотворение протоиерею Смирнову

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Сергей Шнуров опубликовал стихотворение после высказывания председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова о воспитании девочек, сообщает RT.
В сатирической манере музыкант интерпретировал слова священнослужителя, которого назвал "попом-замполитом".
"Пусть готовятся уже // К родам и до гроба. // Бабы будут замужем, // Ни к чему учеба!" – написал Шнуров. Он развил мысль Смирнова, пошутив, что женщины "молоко пускай дают".
Ранее протоиерей рассказал историю одной своей прихожанки, которая не стала отправлять дочь в школу. Вместо этого ребенок помогал родителям, сидя дома с младенцем. Смирнов счел это решение правильным.
Комментируя слова Смирнова, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что СМИ исказили слова протоиерея.
Слова протоиерея Димитрия Смирнова вновь вызвали бурю эмоций у россиян