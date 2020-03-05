В РПЦ объяснили высказывание протоиерея Смирнова о воспитании девочек

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СМИ исказили слова председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрия Смирнова, которые были употреблены в другом смысле. Так высказывание протоиерея о воспитании девочек прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее на вопрос о том, где родителям стоит искать помощи в воспитании детей, если у них нет других родственников, Смирнов предложил помощников родить. Протоиерей рассказал историю одной своей прихожанки, которая не стала отправлять дочь в школу. Вместо этого ребенок помогал родителям, сидя дома с младенцем. Смирнов счел это решение правильным.

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовой мамой. Все будет уметь", – отметил священник.

Легойда полагает, что ребенок, о котором упомянул Смирнов, "по всей видимости, находится на домашнем обучении и в семь лет уже умеет читать и писать, помогает матери сидеть с младенцем". Он также призвал ни в коем случае не рассматривать слова протоиерея как призыв не отдавать детей в школу.

Ажиотаж, как считает Легойда, возник "благодаря непрофессионализму, безграмотности или намеренному искажению". Он охарактеризовал инцидент как "очередной скандал на пустом месте".

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Ранее Смирнов назвал "проститутками" тех, кто соглашается на сожительство. По мнению протоиерея, мужчины пользуются бесплатно услугами таких женщин, видя в них не жен, а только "временную утеху". Если мужчина не решается зарегистрировать брак, то не рассматривает свою партнершу в качестве супруги, заключил он.

Также Смирнов предлагал создавать для детей из неполных семей кадетские корпуса, где "самые лучшие офицеры заменили бы им отцов", ввести с седьмого класса специальные курсы о семейной жизни, отменить аборты и работать над состоянием нравственности.

Кроме того, по мнению Смирнова, нельзя крестить детей, рожденных благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Он полагает, что женщина, которая прошла через ЭКО, параллельно делает и аборты.

Суррогатное материнство он считает худшим видом проституции, так как тело женщины "снимают на девять месяцев за деньги". При этом он не против, если "дети из пробирки" или рожденные от суррогатной матери придут в церковь.