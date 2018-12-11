Хваставшийся брендами в соцсетях священник написал покаянное письмо

Фото: ржевскаяепархия.рф

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который хвастался в Instagram дорогой одеждой и аксессуарами от Gucci и Louis Vuitton за сотни тысяч рублей, заявил, что раскаивается. Священнослужитель написал покаянное письмо, опубликованное на православном портале "Ахилла".

В письме протоиерей признался, что большинство брендовых вещей на фотографиях ему в действительности не принадлежат, а снимки сделаны в магазине около года назад. "Купить это не по карману никакому священнику. Да и незачем", – заявил Баскаков. Свои посты в соцсетях он назвал "глупыми, ребяческими, даже греховными", отметив, что тогда просто "старался быть открытым человеком". Священнослужитель пообещал, что понесет епитимию и закроет свой аккаунт в Instagram, раз не умеет "вести себя скромно и адекватно".

По словам Баскакова, почти ко всем ботинкам он сам пришил пряжки. "Так что это недорогая обувь, но выглядит празднично", – пояснил протоиерей. Он рассказал, что страдает от невралгии тройничного нерва, и врач посоветовал немного сменить обстановку, чтобы смягчить болезнь. "Вот и сошлись на том, что поменять то, что можно – ботинки и шарф", – добавил Баскаков. Он подчеркнул, что на самом деле совсем не богат и все его деньги уходят на лекарства.

Как стало известно ранее, дело "модного" протоиерея рассмотрит дисциплинарная комиссия РПЦ.