Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Патриарх Кирилл призвал людей задумываться не только о вселенском конце света, но и о собственной смерти. Об этом говорится на сайте РПЦ.
"Речь идет о конце человеческой истории. Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света", – сказал патриарх.
Он заявил, что для верующего человека вопрос о своей смерти является насущным. Патриарх посоветовал гражданам позаботиться о спасении своей души, думая о том, "с каким багажом мы предстанем перед богом".
"Каждый ведь знает, как легко он поддается на искушения, на соблазны, как, идя порой против своей совести, против своей природы, совершает грех и беззаконие. С этим багажом мы и предстанем перед Богом не тогда, когда космос завершит свое физическое бытие, а когда просто перестанет биться один из органов нашего физического тела, именуемый сердцем", – подчеркнул патриарх Кирилл.
Он посоветовал гражданам больше обращаться к "высокому, возвышенному, от бога исходящему". По его словам, только в этом случае человек сможет обрести настоящую великую мудрость.
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