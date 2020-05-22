Священник рассказал, как правильно молиться и о чем просить Николая Чудотворца

Фото: портал мэра и правительства Москвы
22 мая православные почитают святого Николая Чудотворца. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал Москве 24, что к святому можно обращаться за помощью бедным, дарующим, а также с просьбой о защите в путешествиях.
"В первую очередь Николай Чудотворец (Николай-угодник) является покровителем путешественников. Во-вторых, он считается покровителем всех дарующих", – сообщил иеромонах Феодорит.
При жизни Николай Чудотворец был известен тем, что дарил людям подарки. Еще будучи епископом Мирликийским, он под покровом ночи помогал бедным. На Руси Николая-угодника почитали испокон веков, а в западном мире считается, что именно святой Николай (Санта-Клаус) приносит подарки на Рождество.
Православные обращаются к Николаю с самыми разными мольбами: просят об исцелении, защите, покровительстве в дороге, спасении от бедности, помощи в счастливой семейной жизни. Также считается, что Николай Чудотворец помогает находить какие-то вещи.
"Однажды 22 мая я стоял на дороге, разорвало шину на колесе. И когда я понял, что сам не смогу его отвернуть, стал молиться. Тут ко мне подъехал человек, поменял колесо и уехал", – вспомнил случай из жизни иеромонах Феодорит.
По мнению священника, никаких специальных ритуалов, как правильно молиться, нет. "Надо просто сосредоточиться на молитве. Конечно, есть специальная молитва для Николая Чудотворца. Мы можем обратиться с просьбой через нее или просто с личной молитвой", – добавил иеромонах Феодорит.
"Святые помогают почему? Они предстают за нас перед Богом. Мы их просим, они вместе с нами молятся и помогают своей молитвой, своим обращением к Господу", – подытожил священник.
22 мая празднуется перенесение мощей святителя Николая из Мир Ликийских (сегодня Турция) в итальянский город Бари. Многие христиане приезжают туда, чтобы приложиться к мощам, помолиться и попросить помощи у Николая Чудотворца.
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