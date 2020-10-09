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Общество

16:03

Эпидемиолог рекомендовала посещающим храмы уделять особое внимание иммунитету

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Врач-эпидемиолог центральной клинической больницы Святителя Алексия митрополита Московского Екатерина Миронова сообщила, что посещающим храмы гражданам следует уделять особое внимание иммунитету. Об этом она рассказала Агентству "Москва".

"В храме, как и в других общественных местах, необходимо соблюдать правила, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекцией. Перед входом в помещение мы надеваем маску так, чтобы она закрывала нос и рот", – отметила Миронова.

Также она обратила внимание на то, что перед входом в храм надо обработать руки антисептиками, имеющимися в притворе. Кроме того, врач рекомендовала соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра, ориентируясь на разметку. При этом эпидемиолог посоветовала не ходить в храм, если проявились симптомы COVID-19.

"Активный образ жизни, здоровое вкусное питание, пешие прогулки в парке (даже необязательно бег), способность радоваться простым моментам жизни – все это увеличивает сопротивляемость организма против инфекции", – заявила она.

Ранее в Москве выявили 3 701 новый случай коронавируса. В Московской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 411 человек.
Всего в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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