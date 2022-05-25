В Роспотребнадзоре пока не видят необходимости в вакцинации от оспы обезьян

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Текущая ситуация с распространением оспы обезьян не требует проведения вакцинации в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

"Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо. <...> Сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо", – сказала она.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. Пока в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения также отметили, что не видят оснований для срочной массовой вакцинации от оспы обезьян. По их мнению, для профилактики достаточно соблюдать правила гигиены и часто мыть руки.

По данным ВОЗ, всего заражения выявлены у 131 человека в 17 странах. Случаи заболевания уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

