Гинцбург допустил заражение обезьян оспой от грызунов

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что обезьяны сами могли заразиться оспой от грызунов, которые являются основными переносчиками этого вируса.

"Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов, типа мышей, крыс", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Ученый не исключил, что вирус может стать более заразным. По его словам, это произойдет в том случае, если вирус начнет массово передаваться от человека к человеку.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, добавил он, в РФ для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система.

До этого иммунолог Николай Крючков предположил, что вирус оспы обезьян стал активнее передаваться от человека к человеку. По словам специалиста, об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время медики выявили десятки случаев оспы обезьян по всему миру.

