В России госпитализировали 2 106 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки были госпитализированы 2 106 человек с выявленным коронавирусом, как сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Согласно последним данным, выздоровели 5 844 пациента после лечения от коронавируса. Всего по стране с начала пандемии переболели 17 725 440 человек.

За последние сутки в России выявлено 4 556 новых случаев коронавируса. Скончались 86 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 36,8 до 34,4%. Полный цикл вакцинации был проведен 87 466 251 раз.