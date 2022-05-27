В МО РФ заявили, что возвращение возбудителя натуральной оспы обернется катастрофой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Возвращение возбудителя натуральной оспы повлечет за собой глобальную катастрофу для всего человечества, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества", – сообщил он.

По словам Кириллова, летальность возбудителя оспы в 10 раз выше, чем коронавирусной инфекции, при этом он является таким же заразным.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, добавил он, в РФ для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система.

До этого иммунолог Николай Крючков предположил, что вирус оспы обезьян стал активнее передаваться от человека к человеку. По словам специалиста, об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время медики выявили десятки случаев оспы обезьян по всему миру.

