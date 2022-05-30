Случаев оспы обезьян в РФ не выявлено – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России не выявили ни одного случая оспы обезьян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В связи с существующими ограничениями на авиасообщение риск завоза оспы обезьян оценивается как низкий", – говорится в сообщении.
В РФ принимаются все необходимые меры, чтобы купировать возможный завоз инфекции в страну.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передаваемая между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян – это лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Также может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.
Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
ВОЗ заявила о 257 случаях заражения оспой обезьян в мире
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