Первый случай оспы обезьян зафиксирован в Норвегии

В Норвегии выявлен первый случай заражения оспой обезьян в Норвегии, диагноз подтвердил институт общественного здравоохранения страны.

Отмечается, что заболевший выезжал из страны, а после возвращения домой почувствовал недомогание.

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