Ученые заявили, что оспа обезьян мутирует быстрее ожидаемого

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Ученые из Португалии, выполнявшие расшифровку геномов образцов патогена от разных пациентов, заявили, что вирус оспы обезьяны приобрел около полусотни мутаций с 2018 года, сообщает газета "Известия".

Эксперты отметили, что такая скорость изменения практически в 10 раз выше, чем обычно свойственно ДНК-вирусам. Уточняется, что в свежих образцах ученые выявили примерно 40–50 мутаций по сравнению с пробами 2018 года, когда заболевание обнаружили в Израиле и Великобритании. Кроме того, по словам специалистов, большое число мутаций может говорить о том, что оспа обезьяны активно адаптируется к новому носителю или будет проявляться непонятными симптомами.

"Ближайший случай был секвенирован более четырех лет назад, и с тех пор многое могло произойти. Все последовательности сгруппированы очень плотно. Это означает, что все случаи, вероятно, связаны с одним событием. Это "событие" могло иметь истоки в Нигерии, где какое-то время вирус мог незаметно распространяться, прежде чем его идентифицировали", – отмечают ученые.

Однако, по словам исследователей, изменения в геноме вируса могут быть и малозначимыми. Чтобы прояснить это, потребуется дополнительное время. В свою очередь, российские эксперты призвали пока не делать выводов и ждать результатов новых исследований.

"Все рассуждения, насколько я понял, пока касаются белков, функция которых – обнаруживать в клетке одноцепочечные ДНК и вносить в них изменения. Коллеги предполагают возможный "эффект основателя". Это означает одну успешную ветвь развития вируса", – пояснил заведующий НИО экспериментальной медвирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Олег Глотов.

В связи с этим, по его словам, существует шанс, что при условии быстрого изолирования и выявления инфицированных пандемии можно избежать.

При этом, как уточнил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, прошлые варианты вируса оспы обезьян в полной мере не изучались. Ввиду этого на выявление мутаций необходимо время, как и на сопоставление того или иного изменения с повышением заразности.

"Что будет дальше, предсказать сложно. Если вирус будет распространяться воздушно-капельным путем, это будет одна история, возможно, похожая на COVID-19, если только посредством тесных контактов – совсем другая и куда более легкая", – заключил эксперт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.

В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

