Пять случаев заражения оспой обезьян выявили в Мексике

В Мексике выявили пять случаев заражения оспой обезьян.

Турбину для "Северного потока – 1" задержали из-за санкций Канады против РФ, сообщили в Siemens.

В Москве расширили программу финансовой поддержки патентования изобретений и полезных моделей, сообщил Сергей Собянин.

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