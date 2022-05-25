Франчайзи Nike закроет магазины в России

25 мая стало известно об уходе из России сразу нескольких брендов. Компания Nike не продлила договор с крупнейшим франчайзи. Об этом сообщили СМИ.

А британский производитель одежды Marks&Spencer решил закрыть все свои магазины после распродажи запасов.

Останутся ли эти бренды у других ретейлеров с учетом легализованного параллельного импорта? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

