Курсы доллара и евро достигли 60 и 62 рублей на бирже

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курсы евро и доллара в ходе торгов растут более чем на 5%, до 62 и 60 рублей соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 15:44 по московскому времени доллар демонстрировал рост на 2,7 рубля, до 59,5 рубля, евро – на 1,9 рубля, до 60,45 рубля.

Минутами ранее американская и европейская валюты достигали максимумов среды и стоили 60,79 рубля и 62,01 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов впервые с июня 2015 года опустился ниже 58 рублей.

В начале торговой сессии стоимость европейской валюты опустилась на 56 копеек – до 57,99 рубля. Доллар между тем подешевел на 80 копеек, до 56 рублей, что является для российской валюты наилучшим показателем с февраля 2018 года.

