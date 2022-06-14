В США заявили, что случаи оспы обезьян могут иметь симптомы ЗППП

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Некоторые случаи оспы обезьян сложно диагностировать из-за множества симптомов у этого заболевания, заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Мы видели проявления оспы обезьян в легкой форме и иногда только на ограниченных участках тела, что отличается от классических проявлений, наблюдаемых в эндемичных странах Западной и Центральной Африки", – рассказала глава CDC Рошель Валенски.

По ее словам, из-за этого некоторые случаи могут остаться незамеченными.

Согласно зарегистрированным в последнее время случаям, заболевание не всегда имеет симптомы, которые похожи на грипп.

"Важно знать, что случаи обезьяньей оспы могут быть похожи на некоторые инфекции, передающиеся половым путем, такие как герпес", – отметила Валенски.

Глава CDC также добавила, что в США зарегистрировано 45 случаев, что вдвое превышает показатель прошлой недели.

Ранее в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день не просматриваются предпосылки для формирования более заразного варианта вируса оспы обезьян. Специалисты отметили, что данный вирус отличается высокой стабильностью, а случаи заболевания до сих пор возникают в основном только в некоторых районах Африки, где преобладают тропические влажные леса.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении и Чехии.

