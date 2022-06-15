Гинцбург рассказал, кому может потребоваться вакцина от оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Необходимости в массовой вакцинации от оспы сейчас нет. Однако если вирус будет замечен в России, то прививать потребуется только контактировавших с больными людей. Об этом РИА Новости заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надо осуществлять круговую вакцинацию. <...> Если человек с симптомами заболевания, то надо установить круг контактных лиц и провакцинировать их. Но не более того", – сказал Гинцбург.
Специалист объяснил, что инкубационный период оспы обезьян длится примерно две недели, поэтому ввод вакцины в течение пяти дней после инфицирования способен дать гарантированную защиту от инфекции.
Между тем Гинцбург усомнился в том, что оспа обезьян может привести к новой пандемии. При этом он признал, что вирус эволюционирует, хоть и гораздо медленнее, чем тот же SARS-CoV-2.
Если же возникнет необходимость в вакцине против оспы обезьян, то Центр Гамалеи создаст ее за несколько месяцев, заверил Гинцбург. По его словам, современная наука позволяет создавать такие препараты, имея в распоряжении только генетическую информацию о патогене.
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.
В России не зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян
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