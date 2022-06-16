"Деньги 24": ФРС США резко повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система США резко повысила ключевую ставку. Регулятор объяснил рекордные темпы сохранением высокой инфляции.

Что будет происходить с долларом, как это все повлияет на рубль и стоимость нефти? И почему некоторые экономисты говорят о риске глобального кризиса? Об этом – в программе "Деньги 24".