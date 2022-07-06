Очередь за товарами из IKEA начала формироваться в Химках

В подмосковных Химках началась образовываться очередь в магазине IKEA. Там будут выдавать покупателям ранее заказанные с сайта товары.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки временно недоступно "по техническим причинам".

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