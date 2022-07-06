Лавров примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июля примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в столице. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.

"12 июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства ДНР в Москве по адресу Грохольский переулок, дом № 13, строение 2", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что на мероприятие были приглашены представители ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, а также представители ряда международных организаций.

До этого также сообщалось, что территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33.