Посольство ДНР в России откроется 12 июля

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России состоится 12 июля, сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

На мероприятие были приглашены представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, а также представители ряда международных организаций.

"Кроме того, приглашены деятели науки, образования, культуры, спорта, представители бизнес-сферы, общественных организаций, средств массовой информации России и зарубежных стран", – говорится в сообщении.

Ранее территорию у посольства Соединенных Штатов в Пресненском районе переименовали. Теперь здание дипмиссии располагается на площади Донецкой Народной Республики.

Решение по поводу переименования территории принималось путем голосования жителей Москвы. За название "площадь ДНР" проголосовали 44,69% горожан. За название "площадь Защитников Донбасса" было отдано 31,54% голосов, а за "площадь Героя России Владимира Жоги" – 8,33.

