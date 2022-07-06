Посольству Великобритании в Москве присвоили новый адрес на площади ЛНР

Зданию посольства Великобритании в Москве присвоили новый адрес на площади ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

Площадью Луганской Народной Республики назвали территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улице Новый Арбат.

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