"Это наш город": в Московском зоопарке завершилась реконструкция четырех вольеров

Птицы в Московском зоопарке въехали в обновленной жилье – в четырех вольерах закончилась реконструкция. После ремонта площадь и высота вольеров заметно увеличилась. Птицы теперь могут жить на двух уровнях.

Недавно в зоосаде оборудовали отдельный вольер для японских журавлей. Там есть бассейн, зимний домик, а одна из стен закрыта тростником.