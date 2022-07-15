Стадион "Фрезер" реконструируют в парке "Кусково"

В парке "Кусково" реконструируют стадион "Фрезер". В планах – восстановить большое футбольное поле с подогревом, вернуть трибуны на 300 зрительских мест и сделать табло. Рядом появятся и другие спортивные объекты.

Это будет новый спортивный кластер с двумя футбольными полями – большим и малым, площадками для баскетбола, волейбола и теннисными кортами. Также сделают памп-трек – склон даст возможность разогнаться на скейте или самокате. При этом площадка будет доступна даже самым маленьким спортсменам от 6 лет. В проекте предусмотрены трассы разного уровня сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.