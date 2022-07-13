Движение в районе стадиона "Лужники" перекроют 15 июля из-за концерта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько участков в районе стадиона "Лужники" перекроют 15 июля из-за концерта, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что с 23:00 и до окончания мероприятия будут полностью перекрыты:

Проектируемый проезд № 2309 (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Савельева (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы Кооперативной).

Кроме того, парковка на участках перекрытия будет недоступна уже с 00:01 15 июля.

Дептранс также предупредил о краткосрочных ограничениях движения на некоторых участках центра города из-за ремонтных работ по замене асфальта. Так, каждую ночь в период с 22:00 до 05:00 ограничения будут действовать:



в Кривоарбатском переулке (с 15 июля по 20 июля);

в Чистом переулке (с 15 июля по 21 июля);

в Плотниковом переулке (с 20 июля по 27 июля).