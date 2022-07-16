Фестиваль "Твоя Москва" стартовал в парке "Музеон"

Фестиваль "Твоя Москва" стартовал в парке искусств "Музеон". Это современный образовательный проект, участников которого ждут дискуссии, нетворкинг и многое другое.

На фестивале пройдут сессии в сферах экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Спикеры лектория – известные журналисты, маркетологи, продюсеры, психологи. На открытии фестиваля выступили телеведущая Татьяна Геворкян и эксперт моды Влад Лисовец. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

