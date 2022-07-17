Специалисты продолжают работы по реабилитации парка "Кусково"

Процесс реабилитации парка "Кусково" в самом разгаре. Сейчас рабочие избавляют пруды от ила. Обмелевшие водоемы приведут в порядок, укрепят берега, высадят травы и растения, которые очищают воду.

Также в парке реконструируют Горбатый мост, оборудуют зоны для пикника и ресторанный дворик. Сделают веломаршруты, беговые дорожки, переделают детские площадки. Обновят и стадион "Фрезер": там появится футбольное поле с трибунами и теннисные корты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

