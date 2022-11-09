В Госдуму внесли законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Единая Россия" внесла в Госдуму проект закона об упрощении трудоустройства несовершеннолетних, сообщается в телеграм-канале партии.

В случае принятия закона для заключения договора с детьми в возрасте от 14 до 18 лет больше не будет требоваться согласие от органов опеки. Также будет снижена нагрузка на работодателей: их предлагается освободить от необходимости проводить медосмотр несовершеннолетних за свой счет, если у сотрудника есть результаты актуального профосмотра.

"По данным Минтруда, в России ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, однако спрос в этой категории по-прежнему превышает предложение", – сказал один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Он отметил, что многие ограничения по видам работ уже не актуальны, в связи с чем "в новом законе реестр специальностей будет актуализирован исходя из интересов подростков и запросов современного рынка труда".

Киселев подчеркнул, что при обсуждении законопроекта с различными ведомствами – как региональными, так и федеральными – авторы инициативы везде находили положительный отклик и поддержку.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений из Красной книги России и международных договоров. Инициатива предполагает дополнение статьи 260.1 Уголовного кодекса РФ.



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