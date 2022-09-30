Психолог объяснила, как рассказать ребенку об усыновлении

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Рассказать ребенку о том, что его усыновили, следует как можно раньше, однако для этого нужно подобрать правильные слова, объяснила детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, для ребенка чрезвычайно важно знать правду, а поскольку она в любом случае рано или поздно всплывет, он может воспринять пассивное поведение родителей как обман и предательство.

"Важно деликатно и осторожно подходить к этому вопросу, не держать долго в тайне. Когда усыновили маленького ребенка, и он не помнит, что происходило, то ему важно знать об этом. При этом необходимо говорить о своих чувствах к ребенку, насколько он значим, ценится, насколько его любят и нужен семье", – заявила Наумова.

При этом, по ее словам, не следует говорить ребенку плохо про его биологических родителей, а лучше объяснить, что они оказались в тяжелой ситуации. Осознание того, что он нужен и приемным, и биологическим родителям, позволит заложить адекватную самооценку и уверенность в себе.

"Это дает старт для развития человека, чтобы быть успешным, счастливым и добиваться целей. Ему важно знать, что родители не могут справиться без него", – заключила Наумова.

Ранее специалисты рассказали, что упертое непослушание, регулярные драки и самоповреждение являются признаками асоциального поведения ребенка. По их словам, девиации проявляются отказом посещать учебное заведение, резким ухудшением успеваемости и апатией.

Впоследствии ребенок может увлечься экстремальными видами досуга.

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