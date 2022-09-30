Психолог объяснила, как рассказать ребенку об усыновлении

Фото: depositphotos/Veresovich
Рассказать ребенку о том, что его усыновили, следует как можно раньше, однако для этого нужно подобрать правильные слова, объяснила детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Об этом сообщает News.ru.
Она отметила, для ребенка чрезвычайно важно знать правду, а поскольку она в любом случае рано или поздно всплывет, он может воспринять пассивное поведение родителей как обман и предательство.
"Важно деликатно и осторожно подходить к этому вопросу, не держать долго в тайне. Когда усыновили маленького ребенка, и он не помнит, что происходило, то ему важно знать об этом. При этом необходимо говорить о своих чувствах к ребенку, насколько он значим, ценится, насколько его любят и нужен семье", – заявила Наумова.
При этом, по ее словам, не следует говорить ребенку плохо про его биологических родителей, а лучше объяснить, что они оказались в тяжелой ситуации. Осознание того, что он нужен и приемным, и биологическим родителям, позволит заложить адекватную самооценку и уверенность в себе.
"Это дает старт для развития человека, чтобы быть успешным, счастливым и добиваться целей. Ему важно знать, что родители не могут справиться без него", – заключила Наумова.
Ранее специалисты рассказали, что упертое непослушание, регулярные драки и самоповреждение являются признаками асоциального поведения ребенка. По их словам, девиации проявляются отказом посещать учебное заведение, резким ухудшением успеваемости и апатией.
Впоследствии ребенок может увлечься экстремальными видами досуга.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: