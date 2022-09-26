Терапевт рассказал о причинах частых ОРВИ у детей

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Причины частых ОРВИ у детей заключаются в вирусах и бактериях, утверждает врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. По его словам, ребенок сильно ослабевает в результате переохлаждения, поэтому его организм может не выстоять в борьбе с ними.

Абакумов заявил, что каждый человек на 90% состоит из бактерий и микроорганизмов. Они существуют в организмах людей в гармонии. Более того, считает врач, в людях есть патогенная флора, способная вызвать различные заболевания.

Помимо прочего, из-за дестабилизации организма благодаря сильному стрессу или холоду, неграмотно выстроенному рациону или того или иного заболевания эта флора становится намного слабее, в то время как патогенная – сильнее.

"А если к этому добавить вирус извне, то вы получите какую-нибудь заразу. Чаще всего это будет ОРВИ", – прокомментировал Абакумов в разговоре с "Мослентой".

Ранее старший медицинский консультант "Теледоктор24" Мария Мамедова заявила, что детям опасно спать с открытым ртом. По ее словам, привычка может стать причиной появления простудных заболеваний и гипоксии головного мозга. Кроме того, открытый рот во время сна может грозить стоматологическими проблемами.