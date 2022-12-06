Свыше 600 семей с особенными детьми получили комплексную помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2021 года более 600 семей с детьми с особенностями развития получили комплексную поддержку. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения города Алексей Володин рассказал, что далеко не все семьи могут адаптироваться при рождении особенного ребенка. Кроме того, такому новорожденному нужна всесторонняя поддержка специалистов.

Он отметил, что в 2022 году число семей, получающих такие услуги, выросло на 30%. По мнению Володина, это стало возможным после расширения географии сервиса и подключения новых учреждений.

"Специалистов обучают по программам, разработанным экспертами совместно с координационным центром городского сервиса ранней помощи. Мы активно работаем над выстраиванием в городе единой системы предоставления услуг ранней помощи, которая поможет обеспечить преемственность ведения детей с особенностями здоровья в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образования", – сказал он.

Координационный центр информируют после выявления у ребенка диагноза или трудностей в развитии. Затем с родителями связывается координатор, который будет сопровождать семью на всех этапах. Он сможет рассказать о мерах поддержки, помочь в прохождении обследований и получении программы помощи.

Каждый эксперт проходит обучение в Институте дополнительного профессионального образования, где ему рассказывают о принципах и стандартах услуг, эффективном взаимодействии с семьями.

Служба ранней помощи работает в 12 учреждениях, включая центр реабилитации инвалидов "Царицыно", комплексный реабилитационно-образовательный центр, реабилитационно-образовательный центр № 76, реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, школу-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых, центры социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов "Формула роста", "Семь-Я", "Дом детей", центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов имени Г. И. Россолимо.

Ранее председатель центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных для родителей детей с инвалидностью. По его мнению, нужно закрепить в Трудовом кодексе, что при разводе родителей дополнительные выходные предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.



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